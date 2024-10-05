Іспанія

Відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії.

Завершились чергові матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі Сельта в гостях мінімально обіграла Лас-Пальмас із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Борхи Іглесіаса на 28 хвилині.

При цьому галасійський клуб закінчував матч вдев'ятьох після двох вилучень — спершу на 54 хвилині поле залишив Ілайш Моріба, а через три хвилини червону картку отримав Яго Аспас.

Після дев'яти турів Сельта набрала 13 очок і посідає дев'яте місце в Ла Лізі, а у Лас-Пальмаса — три бали, нуль перемог та останній, 20 рядок.

Лас-Пальмас — Сельта 0:1

Гол: Іглесіас, 28.

Лас-Пальмас: Хоркаш — Віті, Суарес, Ерсог, Муньос (Рамірес дель Торо, 58) — Пехіньйо, Гонсалес, Муньос (Рамірес дель Торо, 58), Молейро — Сілва, Макберні (Кардона, 67).

Сельта: Гуайта — Манкільйо (Родрігес, 61), Старфельт, Алонсо — Мінгеса (Домінгес Касерес, 90), Белтран, Моріба, Альварес — Аспас, Сведберг — Іглесіас.

Попередження: Сілва, Мата, Кампанья — Моріба, Аспас, Мінгеса, Дувікас

Вилучення: Моріба, 54, Аспас, 57.

У другій грі Райо Вальєкано в гостях здобув перемогу над Вальядолідом з рахунком 2:1.

У складі гостей дубль оформив Хорхе Де Фрутос, а у господарів поля єдиний м'яч забив Селім Амалла.

Після дев'яти турів у Райо 13 очок і восьме місце, а у Вальядолід п'ять балів та 19 рядок.

Вальядолід — Райо Вальєкано 1:2

Голи: Амалла, 51 - Де Фрутос, 57, 80.

Вальядолід: Гейн — Перес, Джума Бах, Торрес, Роса — Мартін Ріелвес, Кемерт, Амалла — Ндіає, Латаса, Мачіс.

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін, Лежен, Балліу — Де Фрутос, Лопес (Сісс, 83), Валентін, Ембарба — Камельйо (Родрігес, 77), Паласон.

Попередження: Кемерт, Латаса, Торрес — Лопес, Балліу.