Іспанія

Купа емоцій на Естадіо Мендісорроса, але без набраних очок для господарів поля.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Реал Вальядолід вирушив у гості до Алавеса.

З перших хвилин зустрічі команди встигли обмінятися забитими голами, коли на гол Тоні Мартінеса гості відповіли реалізованим пенальті у виконанні Сілли.

Найцікавіше відбувалося в заключному відрізку зустрічі: відмінений гол Алавеса, ще один пенальті на користь Вальядоліда, а також гол Кіке Гарсії наприкінці матчі і його ж вилучення за кілька хвилин після забитого м'яча.

З цього всього емоційного хаосу Вальядолід зміг вийти переможцем, оскільки фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок на його користь — 3:2.

Алавес - Вальядолід 2:3

Голи: Тоні Мартінес, 6, Кіке Гарсія, 90+7 — Сілла, 17 (пен), Амалла, 72 (пен), Тухамі, 76

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Діарра, Мануель Санчес — Гевара (Гарсія, 77), Бланко (Жордан, 60), Гуріді (Реббаш, 74) — Вісенте, Мартін, Конечни (Ромеро, 60)

Вальядолід: Гейн — Перес, Хав'єр Санчес (Джума Бах, 74), Торрес, Руїс — Моро, Кемерт, Мартін Ріелвес (Андрес Месегер, 74), Тухамі (Юріч, 90) — Амалла (Перес, 74), Сілла (Латаса, 84)

Попередження: Діарра, Мануель Санчес, Теналья, Гарсія Кіке, Абкар — Моро, Латаса

Вилучення: Кіке Гарсія, 90+9 (Алавес)