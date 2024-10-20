Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Барселоною та Севільєю.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме Севілью.

Барселона — Севілья

Неділя, 20 жовтня, стадіон Олімпійський, Барселона. Арбітр зустрічі — Рікардо де Бургос

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Цього сезону Барселона мала величезні проблеми з травмами, що робить її початок кампанії ще більш вражаючим, вигравши вісім з дев'яти матчів чемпіонату, щоб очолити Ла Лігу на даному етапі змагань. Наприкінці вересня Барселона була шокована Осасуною, зазнавши поразки з рахунком 4:2, але її відповідь на цю невдачу була потужною, розгромивши Янг Бойз 5:0 у Лізі чемпіонів, а потім вигравши 3:0 у Алавеса в чемпіонаті.

Favbet вважає Барселону фаворитом зустрічі в матчі чемпіонату Іспанії проти Севільї: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.34, а на перемогу гостей — 8.50. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.60. Ви також можете поставити на гол Роберта Левандовскі — поляк у чудовій формі і в разі удачі ваша ставка помножиться на 1.70.

Роберт Левандовські — джерело голів каталонців, який 10 разів вражав ворота суперників у дев'яти матчах у чемпіонаті. У Барселони розпочинається великий футбольний тиждень, адже в середу ввечері вони прийматимуть мюнхенську Баварію в Лізі чемпіонів, а наступних вихідних зустрінуться з мадридським Реалом в Ель-Класико. Каталонці домінували в останніх зустрічах з Севільєю, вигравши кожну з останніх п'яти зустрічей, тоді як недільні суперники не перемагали їх у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії з жовтня 2015 року.

Севілья лише одного разу здолала Барселону в чемпіонаті з березня 2007 року, а з грудня 2002 року їй не вдавалося перемогти каталонського гіганта на виїзді в Ла Лізі. Катастрофічна кампанія-2023/24 років призвела до того, що "лос нервіоненсес" фінішували на 14-му місці в таблиці, що виявилося найгіршою підсумковою позицією з моменту вильоту з вищого дивізіону в 2000 році. Під керівництвом Гарсії Піменти Севілья набрала 12 очок у дев'яти матчах чемпіонату цього сезону і посідає 12-ту сходинку в таблиці.

Гості підійдуть до цього матчу в хорошій формі, набравши сім очок в останніх трьох матчах, включаючи перемогу над Бетісом (1:0) в севільському дербі перед міжнародною перервою. Наразі Севілья програла лише одну з останніх п'яти ігор у Ла Лізі, а на виїзді зазнала поразки лише в одному з трьох матчів цього сезону, поділивши очки з Лас-Пальмасом, Мальоркою та Атлетіком з Більбао.

Орієнтовні склади:

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовскі, Рафінья.

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Агуме, Гудель — Лукебакіо, Фернандес, Еджуке — Ромеро.

Очні зустрічі

Поточна форма