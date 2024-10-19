Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Осасуна - Бетіс, фото: X Betis
19 жовтня 2024, 20:10
У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав Осасуну.
Гості зуміли здолати господарів, відправивши в їхні ворота два голи. Осасуна відповіла одним м'ячем, але цього виявилося недостатньо для набору очок.
Осасуна — Реал Бетіс 1:2
Голи: Торро, 59 - Роке, 7, Авіла, 73
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Ібаньєс (Рауль, 77), Торро (Гомес, 88), Орос (Пенья, 88) — Гарсія (Монкайола, 68), Будімір, Сарагоса (Арнаїс, 88)
Реал Бетіс: Сілва — Бельєрін, Бартра (Бернардо де Соуза, 88), Льоренте, Перро — Кардосо, Альтіміра (Флорес, 69) — Руїбаль (Лосада, 69), Форнальс (Родрігес, 90), Бакамбу (Еззалзулі, 60) — Роке (Авіла, 46)
Попередження: Бойомо, Гомес — Форнальс
Вилучення: де Соуза, 90+6.