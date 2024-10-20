Іспанія

Хорват побив рекорд легендарного угорця.

В рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал здобув надважку перемогу над Сельтою (2:1).

В цьому матчі на 63-й хвилині на поле з'явився хорватський ветеран "вершкових" Лука Модрич. Таким чином, півзахисник Реала став найстаршим гравцем в історії мадридського клубу. Він вийшов на поле у віці 39 років і 40 днів.

Модрич побив рекорд легендарного угорського нападника Реала Ференца Пушкаша. У 1966 року він зіграв останній матч за "королівський" клуб, коли йому було 39 років і 36 днів.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 13 матчів та віддав три результативні передачі.