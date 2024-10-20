Іспанія

Молодий іспанський хавбек може зіграти проти Севільї.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона прийматиме на своєму полі Севілью.

Тренерський штаб "блаугранас" на чолі з Гансі Фліком оголосив заявку на це протистояння, в якому знайшлося місце молодому півзахиснику Гаві, який майже рік провів без футболу.

Востаннє Гаві грав у листопаді минулого року в матчах за збірну Іспанії, під час яких отримав серйозну травму коліна.

Барселона привітала свого вихованця з поверненням відповідним відеороликом.

Матч Барселона — Севілья відбудеться сьогодні, 20 жовтня, о 22:00 за київським часом.