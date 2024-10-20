Іспанія

Долю поєдинку вирішив єдиний гол у другому таймі.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Мальорка приймала Райо Вальєкано.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували вболівальників голами. У другій половині рахунок відкрити вдалося господарям поля. Результативний удар Ведата Мурікі виявився вирішальним. Таким чином перервалася п'ятиматчева серія без поразок колективу Іньїго Переса.

Мальорка тепер перебуває на п'ятій сходинці (17 очок) турнірної таблиці, тоді як Райо Вальєкано — на дев'ятій (13).

Мальорка — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Мурікі, 76

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Наварро (В. Фернандес, 72), Кошта, Морланес (Маскарель, 77), Дардер (Санчес, 84) — Ларін (Д. Родрігес, 72), Мурікі (Пратс, 84)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Мумін (Ернандес, 73), Лежен, Балліу — де Фрутос, Лопес (Валентін, 63), Гумбау (Сісс, 55), Гарсія — Камельйо (Гвардіола, 55), Паласон (Х. Родрігес, 64)

Попередження: Морланес — Мумін