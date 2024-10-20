Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та андалузька Севілья.

Каталонська Барселона та андалузька Севілья зіграють у десятому турі іспанської Ла Ліги на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Алавесом (3:0), використав із перших хвилин Кунде на правому фланзі оборони, тоді як Ерік Гарсія зіграє в центрі поля.

Франсіско Хав'єр Гарсія Пімента, на тлі перемоги в дербі над Бетісом (1:0), залучив до стартового складу Маркао в центрі оборони.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Щесни, С. Домінгес, Гаві, Фаті, Торре, Фермін, Віктор, Ольмо, де Йонг, Кочен, Форт, Мартін.



Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Педроса — Агуме, Гудель, Пеке — Лукебакіо, Ромеро, Еджуке.

Запасні: А. Фернандес, Флорес, Салас, Іхеаначо, Сусо, Локонга, Монтіель, Навас, Барко, Соу, Хуанлу, Ідумбо.



Гра Барселона — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.