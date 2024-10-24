Іспанія

Серйозна втрата для команди Анчелотті.

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес зазнав травми у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією (5:2).

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", після проведеного медичного обстеження у 23-річного бразильця виявлено пошкодження правого двоголового м'яза стегна.

"Після проведеного медичного обстеження у Родріго діагностовано травму правого двоголового м'яза стегна", — йдеться в заяві "королівського" клубу.

За інформацією іспанських ЗМІ, вінгер Реала пропустить щонайменше 20 днів.

Цього сезону Родріго відіграв за "бланкос" 13 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, у суботу, 26-го жовтня, відбудеться матч 11-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та каталонською Барселоною. Гра розпочнеться на Сантьяго Бернабеу, о 22:00 за київським часом.