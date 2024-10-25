Іспанія

Керманич Реала висловився про майбутній матч із Барселоною у Ла Лізі.

У центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає принципове протистояння між мадридським Реалом та каталонською Барселоною.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з "блаугранас".

"Команда перебуває у хорошій формі, хлопці вмотивовані. Ель Класіко – це завжди надзвичайна конкуренція, важка гра. Це футбольне свято, і ми хочемо показати гарне шоу перед нашими вболівальниками.

У Барселони дуже чітка манера гри, і вони проробляють великий обсяг роботи. Це смілива команда, і ми повинні підготуватися до гри якомога краще. У такій грі, як Ель Класіко чи дербі, завжди важко обрати фаворита. На щастя, це не змушує мене не спати ночами. Я не знаю, хто фаворит. Це залежатиме від того, як піде гра.

Ви можете вибрати фаворита, але в таких іграх може трапитися абсолютно все. Це дійсно залежить від того, наскільки ми зможемо впоратися з тиском, і від окремих моментів у матчі. Будуть періоди, коли одна команда контролюватиме гру та інші, коли це зміниться. Нам потрібно правильно використовувати час, і це буде вирішальною частиною нашого успіху", — цитує слова Карло Анчелотті офіційний сайт Реала.

Матч між Реалом та Барселоною пройде на Сантьяго Бернабеу 26-го жовтня, о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.