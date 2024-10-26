Іспанія

Андалусійці записали на свій рахунок гостьові три очки.

У рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги Севілья вирушила у гості до Еспаньйола, де зуміла здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Гості гарантували собі результат ще в першому таймі, а головним героєм цього протистояння можна сміливо назвати форварда Севільї Доді Лукебакіо, який оформив у ворота каталонців два забитих м'ячі.

Еспаньйол — Севілья 0:2

Голи: Лукебакіо, 20, 45

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Оліван (Ромеро, 58) — Техеро, Крал, Лосано, Каррерас (Хунке, 68) — Шеддіра (Веліс, 58), Пуадо (Санчес, 81)

Севілья: Нюланд (Фернандес, 63) — Кармона, Баде, Куассі, Педроса — Самбі Локонга, Гудель — Лукебакіо (Навас, 90+10), Санчес, Ідумбо Музамбо (Барко, 63) — Ромеро (Агуме, 90+10)

Попередження: Хунке, Лосано