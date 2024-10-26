Іспанія

На нас чекає цікава дуель.

Захисник каталонської Барселони Жюль Кунде висловився про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора напередодні очного протистояння в рамках Ель-Класіко. Цитує француза Madrid Universal.

"Я не боюся Вінісіуса. З чого мені кого-небудь боятися? Жодного страху немає.

Він, безумовно, головний претендент на Золотий м'яч і один із найкращих футболістів у світі, але для мене це просто черговий виклик. Саме тому я і граю у футбол. Мені подобається грати проти найкращих, і матч із Реалом не є винятком.

До матчу з Реалом ми підходимо на тлі яскравої перемоги над Баварією, тому в нас дуже хороший настрій. Ми впевнені у собі і гратимемо виключно на перемогу", — заявив Кунде.