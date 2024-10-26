Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Райо Вальєкано - Алавес, Getty Images
26 жовтня 2024, 19:45
У рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Алавес.
Господарі здолали гостей із мінімальним рахунком у меншості з 20-ї хвилини гри.
Райо Вальєкано - Алавес 1:0
Гол: Сівера (аг), 80
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Де Фрутос (Сісс, 84), Валентін, Лопес (Гумбау, 60), Гарсія (Балліу, 84) — Паласон (Ернандес, 64), Камельйо (Ембарба, 60)
Алавес: Сівера — Теналья, Моуріньо (Жордан, 33), Піка, Діарра — Гевара (Стоічков, 60), Гуріді — Вісенте, Мартін (Вільялібре, 73), Санчес — Мартін (Вільялібре, 73)
Попередження: Лопес, Чаваррія — Санчес, Діарра, Гуріді, Жордан
Вилучення: Мумін, 20.