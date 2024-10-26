У рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Алавес. 

Господарі здолали гостей із мінімальним рахунком у меншості з 20-ї хвилини гри. 

Райо Вальєкано - Алавес 1:0
Гол: Сівера (аг), 80

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Де Фрутос (Сісс, 84), Валентін, Лопес (Гумбау, 60), Гарсія (Балліу, 84) — Паласон (Ернандес, 64), Камельйо (Ембарба, 60)

Алавес: Сівера — Теналья, Моуріньо (Жордан, 33), Піка, Діарра — Гевара (Стоічков, 60), Гуріді — Вісенте, Мартін (Вільялібре, 73), Санчес — Мартін (Вільялібре, 73)

Попередження: Лопес, Чаваррія — Санчес, Діарра, Гуріді, Жордан

Вилучення: Мумін, 20. 