Каталонський клуб знову втратив очки.
Лас-Пальмас - Жирона, x.com/GironaFC
26 жовтня 2024, 21:39
У рамках одинадцятого туру чемпіонату Іспанії Лас-Пальмас приймав Жирону.
Каталонська команда поступилася господарям, а українець Віктор Циганков не був у заявці на гру через травму.
Лас-Пальмас — Жирона 1:0
Гол: Муньос, 42
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Мармоль, 85), Суарес, Маккенна, Муньос — Фустер (Муньос, 59), Ессугу, Кампанья (Рамірес, 60), Родрігес (Мата, 85), Молейро — Сілва (Макберні, 70)
Жирона: Гассаніга — Франсес (Ба, 43), Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Місехой, Мартінес (Кім, 90), Клуа Оя (Блінд, 66), ван де Бек, Данжума — Міовські
Попередження: Кампанья, Ессугу — де Бек, Блінд, Мартінес, Крейчі
Вилучення: Карлос, 78.