Іспанія

Каталонці відправили у ворота Андрія Луніна чотири м'ячі.

В головному матчі поточного вікенду мадридський Реал приймав на своєму полі Барселону. В стартовому складі господарів очікувано з'явився Андрій Лунін, тоді як у каталонців відзначимо появу Ферміна Лопеса і Марка Касадо.

З перших хвилин стало зрозуміло, як команди планують діяти протягом матчу. Барселона хотіла контролювати м'яч, тоді як Реал покладався на швидкі випади. Перший момент виник, коли Мбаппе отримав м'яч на чужій половині поля й намагався покарати Пенью за те, що той далеко вийшов з воріт, але м'яч пійшов вище.

Барселона відповіла трохи згодом, коли Левандовські шикарним пасом п'ятою віддав на хід Ямалу, а той намагався чи то перекинути Луніна, чи то перехитрити, але українець на місці. Далі була серія епізодів, коли воротам каталонців загрожував Кіліан Мбаппе, але француз постійно опинявся в положенні поза грою Апогеєм цього став момент, коли Васкес отримав пас з глибини та покотив на Мбаппе — нападник, наче, уникнув офсайда та охайно перекинув Пенью. Але арбітр зафіксував офсайд.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, відклавши забиті голи на другу половину. Чекати взяття воріт довго не прийшлось. Вже на 54 хвилині Касадо шикарним пасом знайшов Левандовські, а той ударом з метрів 18 вразив кут воріт. 0:1. Реал не встиг прийти до тями, як пропустив знов - Левандовські відгукнувся на пас Бальде з лівого флангу і точним ударом головою вразив дальній кут. 0:2.

Реал пішов в атаку великим силами, але моменти продовжила створювати Барселона. В одному з епізодів Ольмо віддав шикарний пас на Рафінью, а той покотив Левандовські на порожні ворота — Роберт влучив в стійку. За декілька атак Ямал знайшов шикарний момент для паса на Левандовські, а Роберт другим дотиком послав м'яч над поперечиною.

Сказати своє слово міг Мбаппе - Кіліан вирвався на ударну позицію в чужому штрафному, але Пенья ногою врятував свою команду. Всі надії Реала відігратися зруйнувались трохи згодом. Ямал отримав м'яч біля чужого штрафного, зблизився з воротами та потужним ударом під поперечину не залишив шансів Луніну. 0:3. А останній цвях в труну мадридців вбив Рафінья - бразилець втік від Васкеса й перекинув м'яч через Луніна. 0:4. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гостей. Тепер відрив Барселони від Реала складає 6 очок.

Реал Мадрид — Барселона 0:4

Голи: Левандовські, 54, 56, Ямал, 78, Рафінья, 84

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Камавінга (Діас, 77), Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо (Ольмо, 66), Педрі (Гаві, 88) — Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафінья — Левандовські

Попередження: Вінісіус, Мілітао — Касадо, Кунде, Мартінес, Пенья, Гаві