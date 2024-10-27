Іспанія

Захисник Барселони прокоментував розгром Реала.

У El Clasico в одинадцятому турі іспанської Ла Ліги каталонська Барселона обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри захисник "блаугранас" Іньїго Мартінес прокоментував події на футбольному полі.

"Перші 15-20 хвилин ми більше боролись, а мадридці пресингували. Це було логічно. Але ми це подолали.

Наша команда сьогодні зіграла дуже добре. Ми набрали непогані оберти й, будемо сподіватись, продовжимо в тому ж дусі.

У роботі з м'ячем Барселона завжди були кращою за Реал, а от у чому Мадрид дійсно кращий, так це в контратаках. У захисті ми намагались триматись на високій лінії, тоді як Іньякі теж провів хороший матч.

Я почуваюсь дуже добре, у мене була хороша передсезонка, тренер мені довіряє. Бувають моменти в кар’єрі, коли доводиться витягати себе з кризових ситуація ситуацій, але я в порядку, і це дуже добре для мене.

Я думаю, що в минулому році були ігри, де все йшло не так, як ми хотіли або як нам би того хотілось. Це були американські гірки, ми не нанизували перемоги одна на одну.

Ми дійсно знаємо, за що ми граємо, ми отримуємо багато задоволення від власної гри як позаду, так і попереду. Спочатку ми були трохи роздратовані через суддівство, а потім сконцентрувалися на своїй справі, і з відтоді ми почали працювати", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме в дербі Еспаньйол.