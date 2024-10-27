Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 жовтня 2024 року.
Реал - Барселона, Getty Images
27 жовтня 2024, 00:35
В головному матчі поточного вікенду мадридський Реал приймав на своєму полі Барселону. В стартовому складі господарів очікувано з'явився Андрій Лунін.
Всі надії Реала відігратися зруйнувались згодом, а останній цвях в труну мадридців вбив Рафінья - бразилець втік від Васкеса й перекинув м'яч через Луніна. 0:4.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гостей. Тепер відрив Барселони від Реала складає 6 очок.
Огляд матчу:
Реал Мадрид — Барселона 0:4
Голи: Левандовські, 54, 56, Ямал, 78, Рафінья, 84
Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Камавінга (Діас, 77), Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо (Ольмо, 66), Педрі (Гаві, 88) — Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафінья — Левандовські
Попередження: Вінісіус, Мілітао — Касадо, Кунде, Мартінес, Пенья, Гаві.