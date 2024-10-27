Гості зазнали крупної поразки.
Леганес - Сельта
27 жовтня 2024, 17:00
Леганес та Сельта відкрили недільну програму 11-го туру Ла Ліги на Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке.
Господарі перервали 8-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті дуже ефектно, розгромивши Сельту. Переможний рахунок 3:0 забезпечили голи Гарсії, Брашанца та Гонсалеса.
Леганес — Сельта 3:0
Голи: Гарсія, 59, Брашанац, 78, Гонсалес, 82
Леганес: Дмітрович — Альтіміра, Саенс (Гонсалес, 46), Настасич, Франкеса — Сіссе (Брашанац, 54), Ренато Тапіа, Нейу — Раба (Крус, 69), Алле (де ла Фуенте, 54), Гарсія (Ель Хаддаді, 65)
Сельта: Гуайта — Манкільйо (Родрігес, 80), Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Моріба (Родрігес, 63), Сотело (Гонсалес Мартинес, 80), Альварес — Аспас, Іглесіас (Дувікас, 65), Бамба (Сведберг, 64)
Попередження: Тапіа, Нейу — Старфельт, Мінгес