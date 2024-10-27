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Дідьє Дрогба висловився про Золотий м'яч без Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Легенда Челсі та збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба вважає, що нарешті хтось, крфм Мессі та Роналду, зможе отримати Золотий м'яч.

"Нам не вистачатиме Мессі та Кріштіану, але, думаю, багато гравців будуть раді дізнатися, що з відходом цих двох легенд їхні шанси на отримання Золотого м'яча збільшилися", – сказав Дрогба.

Золотий м'яч вручатимуть завтра, 28 жовтня, в Парижі.

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