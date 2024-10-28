У рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад приймав Осасуну. 

Господарі несподівано поступилися гостям, пропустивши два голи у свої ворота. 

Реал Сосьєдад — Осасуна 0:2
Голи: Торро, 23, Будімір, 34

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас (Одріосола, 79), Субельдія, Агерд, Гомес — Субіменді — Оярсабаль (Беккер, 70), Сучич (Турр'єнтес Імас, 70), Мендес, Барренечеа (Умар, 70) — Оскарссон (Кубо, 46)

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Відаль, 83) — Монкайола, Торро, Орос — Пенья (Бретонес, 63), Будімір (Гарсія, 89), Сарагоса

Попередження: Імас, Одріосола, Мендес — Орос, Еррера, Сарагоса, Бретонес.