Іспанія

Стихійне лихо забрало життя понад 50 людей.

Іспанія продовжує страждати від наслідків потужного урагану DANA, через що було перенесено два матчі Кубку. Про це повідомляє прес-служба RFEF.

Одним із сильно постраждалих регіонів є Валенсія — через ураган і зливу почалася сильна повінь, внаслідок чого багато регіонів було затоплено.

В області було оголошено надзвичайний стан — наразі відомо про 51 загиблого.

Таким чином, Валенсія та Леванте проведуть свої матчі проти Парли і Понтеведри пізніше. Матч Валенсії відбудеться 6 листопада, а Леванте – 7 листопада.