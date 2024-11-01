Іспанія

Мрія багатьох школярів.

Центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі розповів про поєднання навчання та футбольної кар'єри. Цитує 17-річного вундеркінда RAC 1.

"Я вчуся на другому курсі середньої школи. Вранці тренуюся з Барселоною, а потім йду до школи і перебуваю там з 15:00 до 20:00.

Якщо проходить матч Ліги чемпіонів або мені потрібно вирушити на виїзд із командою — доводиться пропускати школу. Тоді я прошу в однокласників конспекти з пропущеним матеріалом", — розповів Кубарсі.