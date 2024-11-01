Іспанія

Захисник вірить у свого одноклубника.

Оборонець Барселони Пау Кубарсі вважає Ламіна Ямаля одним із претендентів на "Золотий м'яч" у майбутньому.

"Потрапити до топ-10 чи топ-20 "Золотого м'яча" – це вже гарна нагорода. Для будь-якого футболіста важливо там опинитися.

Я не здивувався, що Вінісіус не виграв. Він був на рівних з Родрі.

Щодо Ламіна Ямаля, то тепер усі бачать, хто він, але я знаю його багато років і думаю, що він надалі здатний виграти цю нагороду

Я думаю, що він не має межі, він знаходиться на вражаючим рівні і дуже впевнений у собі", – сказав Кубарсі.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.