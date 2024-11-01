Іспанія

Втретє поспіль подібна нагорода дісталася одному з представників Барселони.

Центрального нападника Барселони Роберта Левандовські визнано найкращим гравцем Ла Ліги за підсумками жовтня, передає офіційний сайт турніру.

Протягом місяця, що минув, 36-річний поляк допоміг "блаугранас" здобути 9 очок у 3-х матчах чемпіонату Іспанії. На рахунку центрфорварда 7 голів.

За нагороду Левандовські боровся з нападниками Реала (Вінісіус Жуніор), Атлетіко (Антуан Грізманн), Сосьєдада (Мікель Оярсабаль) та Атлетіка (Алекс Беренгер).

Після 11-ти турів Роберт із 14-ма голами є найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Також зазначимо, що найкращим тренером чемпіонату Іспанії в жовтні раніше визнали керманича Барселони Ганса-Дітера Фліка, тоді як півзахисник "блаугранас" Педрі став найкращим молодим (U-23) гравцем турніру.