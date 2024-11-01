Єдиний гол Гуріді приніс до активу "славних" три очки.
Алавес - Мальорка, Getty Images
01 листопада 2024, 23:57
У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав на своєму полі Мальорку.
Здавалося б, що матч завершиться унічию, проте на 76-ій хвилині Йон Гуріді вивів господарей уперед та здобув для них перемогу.
Алавес — Мальорка 1:0
Гол: Гуріді, 76
Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Піка, Санчес — Бланко, Бенавідес (Гевара, 17) — Вісенте, Гуріді (Стоічков, 80), Реббаш (Мартін, 90) — Гарсія (Мартінес, 90)
Мальорка: Роман — Маффео, Раїльйо, Копете, Лато — Наварро Муньйос (Санчес, 69), Морланес, Маскарель, Фернандес — Ларін (Дардер Молл, 68), Родрігес
Попередження: Гарсія, Піка, Абкар — Чікіньо, Копете