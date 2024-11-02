Єдиний гол визначив долю протистояння на Естадіо Ель Садар.
Осасуна - Вальядолід, Getty Images
02 листопада 2024, 16:58
У рамках 12 туру іспанської Ла Ліги Осасуна приймала на своєму полі Вальядолід.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 20-ій хвилині, автором якого став нападник господарей Анте Будімір після успішно реалізованого пенальті.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:0 на користь Осасуни.
Осасуна — Вальядолід 1:0
Гол: Будімір, 20 (пен)
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус — Монкайола (Гарсія, 85), Торро, Орос (Бретонес, 90) — Пенья (Муньйос Камерос, 63), Сарагоса (Рауль, 85), Будімір (Ібаньєс, 85)
Вальядолід: Гейн — Перес, Санчес, Торрес, Роса — Амалла (Андрес Месегер, 58), Кемерт (Санчес, 58), Мартін Ріелвес (Маркос, 81) — Моро, Сілла, Тухамі (Перес, 58)
Попередження: Монкайола — Македа, Тухамі, Перес, Ріелвес