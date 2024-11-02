Іспанія

Бразилець дав свій коментар.

Вінгер Барселони Рафінья Діас висловився про гру під керівництвом Хаві.

"Я не хочу критикувати його, але під керівництвом Хаві я розумів, що мене замінять на 60-й хвилині.

Я намагався зробити максимум за цей час, але рідко щось виходило. А коли гра йшла, то мене все одно прибирали, я нічого не міг вдіяти", — сказав Рафінья.

У нинішньому сезоні Рафінья є капітаном Барселони і показує неймовірний рівень, у 14 матчах він забив 10 голів і віддав дев'ять гольових передач.

Контракт 27-річного бразильця з каталонським клубом розрахований до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється в 60 мільйонів євро.

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