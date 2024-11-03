Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Барселоною та Еспаньйолом.

У рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги на нас очікує каталонське дербі: Барселона прийме Еспаньйол.

Барселона — Еспаньйол

Неділя, 3 листопада, 17:15, Естадіо Олімпіко, Барселона. Арбітр зустрічі — Мунуера Монтеро

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона намагатиметься здобути шість перемог поспіль у всіх турнірах, а перемога над Еспаньйолом дозволить їй вийти на дев'ятиочковий відрив. У суботу Реал мав приймати Валенсію, але матч було перенесено через руйнівні повені в Іспанії, тож Барселона матиме шанс відірватися від своїх суперників на дев'ять очок вже цими вихідними. Команда Фліка продемонструвала приголомшливу гру на Бернабеу минулого туру, розгромивши мадридський Реал з рахунком 4:0, забитими м'ячами відзначилися Роберт Левандовські (двічі), Ламін Ямал та Рафінья, і цей результат став продовженням успіху в Лізі чемпіонів над мюнхенською Баварією (4:1).

Цього сезону Барселона виграла 10 і програла один з 11 матчів чемпіонату, забивши при цьому 37 разів, і важко передбачити, коли закінчиться ця переможна серія, адже перед міжнародною перервою Барселона буде головним фаворитом у трьох наступних матчах проти Еспаньйола, Црвени Звезди та Реал Сосьєдаду, а потім знову зіграє на виїзді з Сельтою у Віго. 27-разові чемпіони Іспанії не знають поразок в останніх 26 матчах Ла Ліги проти Еспаньйола, в той час як вони перемагали в 102 з 176 матчів проти своїх каталонських суперників у вищому дивізіоні Іспанії.

Левандовські проводить приголомшливий сезон, забивши 17 голів у 14 матчах, а Рафінья відзначився 10 голами та дев'ятьма результативними передачами у 14 виїздах, а Ямал відзначився шістьма голами та сімома результативними передачами у сезоні-2024/25. Незважаючи на те, що Еспаньйолу в недавній історії не вдавалося здолати Барселону, дві з останніх трьох зустрічей Ла Ліги між цими командами завершилися внічию, включаючи нічию 1:1 у відповідному поєдинку у сезоні-2022/23.

"Біло-сині" повернулися до вищого дивізіону Іспанії через плей-оф дивізіону Сегунди минулого сезону, а загалом 10 очок з 11 матчів дозволили їм посісти 17-те місце в таблиці Ла Ліги. Команда Маноло Гонсалеса виграла три, зіграла внічию один і програла сім з 11 матчів Ла Ліги цього сезону, при цьому пропустивши 19 разів, що є третім найгіршим показником захисту в дивізіоні. На минулих вихідних Еспаньйол зазнав поразки від Севільї вдома з рахунком 2:0, але на цей матч вони вийдуть після перемоги над Сан-Тірсо з рахунком 4:0 у першому раунді Копа дель Рей, в якому хет-триком відзначився Алехо Веліз.

Здолати лідерів дивізіону на цих вихідних, зважаючи на їхню форму — серйозне завдання для команди Гонсалеса, але на них чекає важлива гра проти "колег" по боротьбі за виживання з Валенсією наступного вікенду.

Орієнтовні склади

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Еспаньйол: Гарсія — Ель Ілалі, Кумбулла, Кабрера, Оліван — Теджеро, Крал, Грагера, Каррерас — Паудо, Веліз.

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