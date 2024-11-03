Іспанія

Каталонці знайшли майбутню заміну Левандовські.

Каталонська Барселона зацікавлена в купівлі 26-річного нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша. Про це повідомляє португальське видання A Bola.

За інформацією джерела, у контракті шведського форварда прописана "клаусула" у розмірі 100 млн. євро. У каталонському клубі хочуть знизити цю суму, запропонувавши "левам" бразильського нападника Вітора Роке, як частину можливої угоди.

Зазначається, що на 19-річного бразильця, який наразі на правах оренди виступає у складі Бетіса, в Барселоні не розраховують.

Цього сезону Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 16 матчів, забив 20 голів та віддав 4 результативні передачі.