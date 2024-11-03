На жаль українці теж до цього звикли.
Рафінья, getty images
03 листопада 2024, 15:49
Вінгер Барселони Рафінья Діас висловився про життя в бразильських фавелах. Його слова наводить El Pais.
"На вулиці відбуваються справді спекотні дербі. Коли ти маленький і живеш у фавелах, ти звикаєш бачити, як повз проходять люди з пістолетами. І є вболівальники, які ходять на матчі зі зброєю. Вони намагаються налякати тебе, щоб їхня команда перемогла.
Одного разу, коли ми були дітьми, ми перебували в роздягальні, і в наші двері почали стукати. "Якщо ви переможете, ви не підете звідси", — кричали вони нам. Ми програли, але тому що вони були набагато кращими.
Наше життя в Південній Америці не має нічого спільного з життям у Європі.
Мені було близько 12 років. Я був із другом, весь брудний після тренування, у клубі не було душових. І автобус ішов дуже повільно. Ми були голодні, але в нас не було грошей. І ми почали просити на вулиці що-небудь перекусити. Це було трохи складно, люди не хочуть, щоб їх турбували.
Нам допомогли добросердні люди, але я розумію тих, які нам нічого не дали. Складно змусити себе зупинитися, ми виглядали як діти, які жили на вулиці. Це нормально, що вони трохи злякалися", — заявив Рафінья.