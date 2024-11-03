Іспанія

На жаль українці теж до цього звикли.

Вінгер Барселони Рафінья Діас висловився про життя в бразильських фавелах. Його слова наводить El Pais.

"На вулиці відбуваються справді спекотні дербі. Коли ти маленький і живеш у фавелах, ти звикаєш бачити, як повз проходять люди з пістолетами. І є вболівальники, які ходять на матчі зі зброєю. Вони намагаються налякати тебе, щоб їхня команда перемогла.

Одного разу, коли ми були дітьми, ми перебували в роздягальні, і в наші двері почали стукати. "Якщо ви переможете, ви не підете звідси", — кричали вони нам. Ми програли, але тому що вони були набагато кращими.

Наше життя в Південній Америці не має нічого спільного з життям у Європі.