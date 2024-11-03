Іспанія

Колумбієць може достроково покинути нинішню команду.

Хамес Родрігес може покинути Райо Вальєкано взимку.

За інформацією Marca, колумбійський півзахисник незадоволений кількістю ігрового часу в мадридській команді — у нинішньому сезоні він відіграв 123 хвилини в 5 матчах, лише одного разу вийшовши в стартовому складі.

Зазначається, що Хамес не підходить системі головного тренера Райо Вальєкано Іньїго Переса.

Повідомляється, що Хамес цікавий Лаціо, який хотів підписати колумбійця влітку. Також у підписанні півзахисника зацікавлені кілька клубів із Туреччини.

Нагадаємо, що Хамес перейшов у Райо Вальєкано в серпні вільним агентом, розірвавши контракт із Сан-Паулу.