Іспанія

Цікаво.

Аргентинська зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі може повернутися в каталонську Барселону. Про це повідомляє Gol Digital.

За інформацією джерела, 37-річний нападник може знову стати гравцем "синьо-гранатових" на початку 2026 року, уклавши із каталонцями короткострокову угоду на правах вільного агента.

Ідея полягає в тому, щоб футболіст зміг добре підготуватися до майбутнього чемпіонату світу, який пройде влітку 2026 року в США, Мексиці та Канаді.

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 21 матч, забив 20 голів та віддав 11 результативних передач.