Іспанія

Коментар колишнього футболіста каталонської команди.

Барселона демонструє успіхи, в нинішньому сезоні команда лідирує в іспанському чемпіонаті і прекрасно виступає в Лізі чемпіонів, де нещодавно була переможена сама Баварія.

Проте французький нападник Тьєррі Анрі, який виступав у минулому за команду, не вважає це заслугою нового тренера Ганс-Дітера Фліка.

Він нагадав, що базис для нинішніх успіхів команди був закладений ще попереднім наставником Хаві Ернандесом. Так, у всякому разі, вважає Анрі.

"Я не думаю, що можна говорити, що Флік почав нову еру Барселоні, насправді це зробив Хаві, а Флік просто продовжує його роботу. Хаві знайшов таких молодих гравців, як Кубарсі, Ламін Ямаль, та й багатьох інших, які сьогодні грають в основі Барселони", — цитує слова Анрі derbyderbyderby.it.

Раніше повідомлялося, що Барселона розпочала роботу над трансфером Дьокереша.