Іспанія

Спортивний директор "блаугранас" Деку робить конкретні кроки для підписання

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш відкритий до майбутньої змінити клубної прописки та може опинитися в каталонській Барселоні, яка проявляє предметний інтерес до його підписання.

Як повідомляє A Bola, спортивний директор "блаугранас" Деку почав робити конкретні кроки для того, щоб 26-річний швед опинився на Камп Ноу.

Джерело також підтверджує інформацію про те, що у Дьокереша є домовленість зі Спортінгом про те, що він зможе залишити клуб влітку у разі надходження пропозиції у розмірі 60-70 мільйонів євро.

За інформацією інших ЗМІ, Барселона готова включити в угоду щодо шведського бомбардира свого молодого нападника Віктора Роке.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 16 матчів, в яких він забив 20 голів та віддав 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку Арсеналу, Манчестер Сіті, Ліверпуля та Челсі.