Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та Осасуною.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Осасуну.

Реал Мадрид — Осасуна

Субота, 9 листопада, 15:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі -

Маріо Мелеро Лопес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Минуло лише п'ять місяців відтоді, як мадридський Реал виграв Лігу чемпіонів та став переможцем Ла Ліги в сезоні-2023/24, але через величезні вимоги на Бернабеу позиція Карло Анчелотті на посаді головного тренера опинилася під питанням.

На минулих вихідних Реал мав приймати Валенсію в рамках чемпіонату, але матч було перенесено через повені в Іспанії, а перемога Барселони над Еспаньйолом дозволила каталонській команді зробити дев'ятиочковий відрив у турнірної таблиці. Простіше кажучи, Реал повинен перемагати цими вихідними, оскільки ще один невдалий результат напередодні листопадової міжнародної перерви переведе клуб у режим повномасштабної кризи, і це може поставити хрест на його шансах виграти титул чемпіона Ла Ліги навіть на цьому етапі, якщо Барселона продовжить свою чудову форму перемогою над Реал Сосьєдадом.

Очікується, що голкіпер Тібо Куртуа не встигне відновитися після травми і місце у воротах займе українець Андрій Лунін.

Осасуна не перемагала Реал Мадрид у жодному матчі з січня 2011 року, а в Ла Лізі їй не вдавалося здолати столичного гранда на Бернабеу з часів знаменитого успіху 3:0 у квітні 2004 року. Памплонці зіграли з Реалом внічию під час двох з останніх трьох візитів на Бернабеу, і до цього матчу вони підійдуть у чудовій формі, здобувши три перемоги поспіль, дві з яких — у Ла Лізі.

Підопічні Вісенте Морено виграли два останні матчі чемпіонату проти Реал Сосьєдаду та Вальядоліда, не пропустивши при цьому жодного разу, а у вівторок ввечері вони пройшли далі у Копа дель Рей, розгромивши Чиклану з рахунком 5:0.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус — Монкайола, Торро, Орос — Пенья, Будимир, Сарагоса.

Очні зустрічі

Поточна форма