Іспанія

Керманич "вершкових" назвав проблемну зону в своїй команді на тлі останніх провальних результатів.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал спробує реабілітуватися за останні поразки від Барселони (0:4) та Мілана (1:3) у домашньому матчі проти Осасуни.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті відповів на питання щодо поточної гри в атаці своєї команди, зазначивши, що головну проблему він бачить у захисній лінії.

"Вінісіус може чудово грати як на франзі, так і в центрі атаки... Але я не збираюся змінювати його поточну позицію.

Наша проблема зараз не в атаці, а в обороні", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Осасуна відбудеться 9 листопада о 15:00 за київським часом.