Іспанія

Кадрові проблеми у складі мадридської команди.

Родріго повернеться на поле в кращому разі в грудні. Вінгер Реала зазнав ушкодження в матчі з Осасуною (4:0) і був замінений на 20-й хвилині.

За даними журналістки Аранчі Родрігес, у бразильця м'язова травма стегна. Він пропустить щонайменше один місяць.

Також на три тижні вибув захисник Лукас Васкес — у нього проблеми з лівим привідним м'язом.

Раніше захисник Реала Едер Мілітао вибув до кінця сезону через важку травму коліна.