Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Леганес - Севілья, Getty Images
10 листопада 2024, 00:12
У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Леганес на своєму полі приймав Севілью.
Господарі мінімально здолали гостей завдяки голу з пенальті від Де ла Фуенте на 82-й хвилині гри.
Леганес - Севілья 1:0
Гол: Де ла Фуенте, 82 (з пенальті).
Леганес: Дмитрович, Енрік Франкеса (Хаві, 67), Настасич, Серхіо Гонсалес, Альтіміра, Сіссе (Лопес, 89), Тапія (Чікко, 76), Брашанац, Хуан Крус (Оскар Родрігес, 76), Мунір, де ла Фуенте.
Севілья: Альваро Фернандес, Педроса, Салас, Кармона (Хуанлу Санчес, 88), Гудель, Локонга, Агуме, Соу (Пеке, 88), Іхеаначо (Навас, 73), Ромеро, Лукебакіо.
Попередження: Серхіо Гонсалес (41), Сіссе (69), Гудель (87).
Вилучення: Агуме (80).