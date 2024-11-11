Іспанія

Молодий іспанський вінгер пропустить ще 2-3 тижні, а польський форвард вибув на приблизно на 10 днів.

Барселона на офіційному сайті повідомила про характер травм та терміни відновлення двох лідерів своєї атаки: вінгера Ламіна Ямала та форварда Роберта Левандовські.

Так, 17-річний Ямал у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди отримав розтягнення правого гомілкостопа першого ступеня, через що він орієнтовно пропустить від двох до трьох тижнів.

Щодо 36-річного Левандовські, то йому діагностували травму нижньої частини спини. Зазначається, що досвідчений поляк буде поза грою протягом наступних десяти днів.

Нагадаємо, що Ламін Ямал пропустив останній останній матч Барселони проти Сосьєдада, який завершився мінімальною поразкою каталонців.