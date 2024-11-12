Іспанія

Кар'єру Марка Кукалона зруйнувала серйозна травма.

Молодий центральний півзахисник та вихованець мадридського Реала Марк Кукалон був вимушений оголосити про завершення кар'єри у 19 років, так і не дебютувавши за першу команду "вершкових", незважаючи на великі аванси та порівняння з Хабі Алонсо.

Причиною такого такого раннього завершення кар'єри стали ускладнення після операції на хрестоподібній зв'язці коліна – до хряща суглоба потрапила бактерія, що спричинила рідкісну інфекцію. Через це 19-річний іспанець так і не зміг відновитися.

"Я не знав, як розпочати цей лист. Тому я зроблю це, сказавши ДЯКУЮ всім. Від щирого серця. За всю підтримку, яку ви надали мені за цей час. Я приїхав до академії Реал Мадрид влітку 2016 року дитиною з рюкзаком, сповненим мрій, і я був дуже, дуже щасливий. І правда, що моє життя повністю змінилося 6 вересня 2022 року, коли я отримав серйозну травму в грі Юнацької ліги УЄФА.

Після ряду ускладнень ця травма змусила мене прийняти важке рішення попрощатися з футболом. За останні два роки я щосили боровся фізично і морально і намагався зробити все можливе, щоб знову насолоджуватися цим видом спорту, але відновитися так і не вдалося.

Не зрозумійте мене неправильно — це не сумне прощання. Зрештою, я думаю, що мені дійсно пощастило бути частиною найкращого клубу у світі та жити мрією. Я навчався і дорослішав як особистість та як гравець. Я пронесу з собою на все життя цінності, які мені прищепили, і, звичайно, футбол навчив мене в кожному тріумфі і кожній поразці: завжди потрібно долати і продовжувати боротися, щоб подолати перешкоди. Ці уроки назавжди залишаться частиною мого життя.

Настав час озирнутися назад і подякувати всім людям, які були поряд зі мною в цій подорожі. Нескінченна подяка моїй родині. Дякую моїм батькам, які завжди підтримували мене у кожному рішенні та на кожній перешкоді на моєму шляху. Правда, що піти з дому, щоб здійснити свою мрію, було важко. Але бачити їх щасливі обличчя, коли вони бачили, як я насолоджуюся на дитячому майданчику, стало моєю величезною гордістю. Дякую також моїм друзям, безумовно, які ніколи мене не підводили", — написав Марк Кукалон в своєму Instagram.



За свою нетривалу кар'єру Марк Кукалон встиг провести лише 221 хвилину у чотирьох матчах Юнацької ліги УЄФА у 2021-22 роках. Також він виступав за молодіжні та юнацькі команди Реала різних вікових категорій та був гравцем "вершкових" у Реал Мадрид С, який зараз виступає у четвертому дивізіоні Іспанії.