Іспанія

Колишній капітан мадридців прокоментував скандальний епізод.

Золотий м’яч зразка 2024 року дістався іспанському опорному півзахиснику англійського Манчестер Сіті Родрі, тоді як мадридський Реал у повному складі пропустив церемонію нагородження в Парижі, оскільки до останнього вважав, що головний приз має дістатись його бразильському нападнику Вінісіусу Жуніору.

Цей неоднозначний епізод у своєму останньому інтерв’ю прокоментував колишній центральний захисник та капітан "бланкос" Начо Фернандес, який наразі виступає в аравійській Аль-Кадсії.

"Я не збираюсь утручатись у рішення клубу, бо в нього були свої на це причини. Чесно кажучи, я б пішов на цю церемонію.

Я думаю, що проблема в тому, що було штучно створене враження, що Вінісіус виграє, і коли цього не стало, то це було нелегко пережити, бо приз практично був у твоїх руках, але в останню мить організатори кажуть: "Ні".

Це, мабуть, дуже важкий удар. Дуже легко сказати зі сторони: "Так, я б обов'язково поїхав", але для цього все ж таки треба було перебувати в моменті.

Я б віддав Золотий м'яч Вінісіусу без жодних вагань. Для мене зараз він — номер один у світі. Я дуже радий за Родрі, як за товариша по збірній, як за гравця, яким він є, і як за хорошого хлопця. Я не забираю цю заслугу у Родрі, який також її заслужив.

Я написав Віні і сказав йому, що це зробить його сильнішим. Я не бачив жодного гравця, який зміг би подолати стільки труднощів. Я впевнений, що він виграє нагороду в майбутньому", — заявив іспанський виконавець.

Начо в поточному сезоні відіграв 12 матчів.