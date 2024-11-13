Іспанія

Мадридці зараз шукатимуть підсилення для оборони будь-де.

Мадридський Реал після останнього матчу в рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги проти памплонської Осасуни на власному полі (4:0) залишився в скрутному становищі через чергові травми гравців захисної ланки: Едера Мілітао та Лукаса Васкеса.

Це спонукає "галактікос" до пожвавлення роботи на зимовому трансферному ринку й поповненню кадрів, яке, зокрема, може відбутись і за рахунок повернення до клубу колишніх футболістів.

Один із можливих варіантів — центральний захисник аравійської Аль-Кадсії Начо Фернандес, який є вихованцем Реала та провів у цьому клубі майже всю свою професійну кар’єру.

Чутки щодо повернення 34-річний виконавець прокоментував у останньому інтерв’ю.

"Реал Мадрид мені ще не дзвонив. А якби подзвонив? Не знаю, я не думав про це зайвий раз.

Я вже ухвалив дуже чітке рішення, знаючи, що зіграю ще десь тридцять, сорок чи п'ятдесят матчів у своїй кар’єрі й дзвінок Реала не змінив би моєї думки.

Якщо мене покличуть, я буду дуже щасливий залишитись тут. Я повинен страждати з Реалом, але вже як уболівальник.

Мені треба брехати нікому брехати — я заробляю у Саудівській Аравії набагато більше грошей, аніж у Реалі. Чи приїхав я до Аравії тільки заради грошей? Ні, я хотів змінити життя, отримати інший досвід. Я не збираюся сперечатись із тими, хто скаже, що я приїхав сюди заради грошей", — заявив іспанський виконавець.

Начо в поточному сезоні відіграв 12 матчів.