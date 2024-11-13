Іспанія

Бразильський фахівець висловився з приводу поведінки гравця національної збірної.

Суперечлива поведінка бразильського нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора вже неодноразово призводила до виникнення конфліктів під час матчів як безпосередньо на футбольному полі, так і не трибунах.

Багато хто з відомих діячів уже висловлювався з приводу вчинків гравця "галактікос", і так само тут існує помітна полярність у поглядах.

Проте навіть на батьківщині Вінісіус геть не завжди може знайти підтримку, про що свідчить останнє інтерв’ю колишнього тренера Реала Вандерлея Люксембурго да Сілви, який працював у клубі впродовж 2005 року, а також відомий за досвідом роботи з Васку да Гама, Аль-Іттіхадом, Флуміненсе, Фламенгу, Палмейрасом, Аш-Шабабом, Корінтіансом, Крузейро, Сантсом, Атлетіко Мінейро, Греміо та збірною Бразилії.

"Вінісіус провокує численні переслідування, роблячи те, що йому не слід робити. Це не має нічого спільного з расизмом. Расизм у футболі трактується геть інакше.

У мене досі перед очима момент, у якому суперник ввічливо повертає Вінісусу м'яч, а він кидає м'яч на газон. Суперник підхоплює його і повертає йому знову, а він так само кидає його на землю, а потім іронічно йде до того хлопця про щось говорити.

Із іншого боку там є Модрич. Так, у тому ж самому клубі. Суперник дає йому м'яч в руки — він його бере без усяких питань. Так немає бути", — заявив бразильський фахівець.

Нагадаємо, що Вінісіуса визнали найкращим гравцем жовтня в Реалі.