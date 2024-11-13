Іспанія

Іспанський фулбек висловився про трансферні чутки навколо "вершкових".

На тлі серйозної травми Дані Карвахаля, мадридський Реал взимку може вийти на трансферний ринок на пошуки нового правого захисника, і Педро Порро з лондонського Тоттенгема фігурує в пресі як потенційне підписання "вершкових" на цю позицію.

25-річний іспанець відреагував на чутки, які пов'язують його з можливим трансфером до мадридського гранда.

"Реал Мадрид? Мої друзі надсилають мені чутки, це комплімент... Але я зосереджений на виступах за Тоттенгем і національній збірній.

Це результат добре виконаної роботи, якщо один з найкращих клубів світу звернув на мене увагу", — заявив Педро Порро для El Desmarque.

У поточному сезоні Педро Порро провів за Тоттенгем 13 матчів, в яких він забив один гол та віддав два асисти. Його контракт зі "шпорами" спливає влітку 2028 року.