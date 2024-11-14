Каталонці розмірковують над альтернативою Левандовські.
Саму, getty images
14 листопада 2024, 11:24
Каталонська Барселона зацікавлена в підписанні нападника Порту та збірної Іспанії Самуеля Омородіона. Про це повідомляє іспанське видання El Nacional.
За інформацією джерела, 20-річного іспанця розглядають як довгострокову заміну 36-річному форварду каталонців Роберту Левандовські, угода якого з "блаугранас" закінчується влітку 2026 року.
Чинний контракт Самуеля з португальським клубом розрахований до 30 червня 2029 року з "клаусулою" — 100 млн. євро.
Цього сезону Самуель Омородіон відіграв за Порту 13 матчів та забив 12 голів.