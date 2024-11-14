Іспанія

Каталонці розмірковують над альтернативою Левандовські.

Каталонська Барселона зацікавлена в підписанні нападника Порту та збірної Іспанії Самуеля Омородіона. Про це повідомляє іспанське видання El Nacional.

За інформацією джерела, 20-річного іспанця розглядають як довгострокову заміну 36-річному форварду каталонців Роберту Левандовські, угода якого з "блаугранас" закінчується влітку 2026 року.

Чинний контракт Самуеля з португальським клубом розрахований до 30 червня 2029 року з "клаусулою" — 100 млн. євро.

Цього сезону Самуель Омородіон відіграв за Порту 13 матчів та забив 12 голів.