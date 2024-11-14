Іспанія

Президент Реала не захотів повертати легенду клуба.

Керівництво мадридського Реала виступило проти ідеї повернення 38-річного колишнього центрального захисника "вершкових" Серхіо Рамоса на тлі важкої травми Едера Мілітао. Про це повідомляє журналіст іспанського видання El Chiringuito Хосе Анхель Санчес.

За інформацією джерела, Рамос був готовий повернутися в Реал, запропонувавши клубу свої послуги. Однак президент "бланкос" Флорентіно Перес та директор клубу Хосе Анхель Санчес відхилили цю пропозицію.

Останнім клубом іспанця була Севілья. З літа 2024 року захисник перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Серхіо Рамос виступав у складі Реала з 2005 по 2021 рік. За цей період він взяв участь у 671 матчі "королівського" клубу в усіх турнірах, де відзначився 101 голом та 40 результативними передачами. Разом з мадридцями Рамос п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії та має чотири перемоги у Лізі чемпіонів.