Іспанія

Ексфутболіст розповів історію із свого трансферного минулого.

Іспанський центральний захисник Жерар Піке вже давно завершив професійну кар’єру й наразі опікується чималою кількістю власних проєктів.

Зокрема, у останньому інтерв’ю колишній футболіст розповів про створену ним Kings League, своє ставлення до ситуації в Барселоні, а також про історію, яка передувала його поверненню до Каталонії з Манчестера.

"Kings League? Ми адаптували футбол, найпопулярніший вид спорту у світі, до динаміки відеоігор, щоб залучити молоду авдиторію.

Інтенсивні та швидкі матчі тривають два 20-хвилинні тайми, що робить їх коротшими за традиційні 90 хвилин. Ми вводимо такі елементи, як wild-cards та гральний кубик, на якому, якщо, наприклад, випадає двійка, то починається гра два на два тривалістю дві хвилини, створюючи різноманітність та утримуючи увагу на високому рівні.

Цей динамічний і швидкий формат створений для тих, кому важко стежити за довгими спортивними трансляціями.

Барселона? Це унікальний клуб, не схожий на жоден інший у світі, не тільки тому, що власність розділена між його 140 000 членами.

На відміну від Мілана, Інтера, Ювентуса, Манчестер Юнайтед, Челсі, Манчестер Сіті, ПСЖ чи Баварії, які лише на папері належать уболівальникам, Барса майже фізично перебуває в їхніх руках.

Зараз мета всіх у клубі полягає в тому, щоб зберегти цю унікальність і сильне почуття приналежності, навіть у фінансово складний момент.

Історія з трансфером до Ювентуса? У останній рік мого перебування в Манчестері, перед переходом до Барселони, я дійсно був близьким до переходу до Ювентуса.

Однак, коли я повернувся додому в 2007 році, у мене більше не було жодних сумнівів чи спокус", — заявив іспанський ексфутболіст.

Нагадаємо, що до цього Піке висунув чергову пропозицію щодо реформ у футболі.