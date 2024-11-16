Іспанія

Колишній іспанський центрбек висловився про двох найкращих футболістів сучасності.

Колишній центральний захисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Жерар Піке порівняв двох найкращих футболістів цієї епохи в особі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Мессі завжди вирізнявся серед інших. Кріштіану Роналду – це найкращий гравець серед людей, але Лео – інопланетянин, він не з цієї планети.

Я бачив, як Мессі тренувався щодня, роблячи неймовірні речі. Іншого гравця з такою швидкістю мислення та цілеспрямованістю не знайти. Він приїхав, коли йому було 13 років, і грав абсолютно однаково як у молодіжній команді Барси, так і в основній", – цитує слова Піке Corriere dello Sport.

Нагадаємо, раніше Жерар Піке зізнався, що міг опинитися в туринському Ювентусі.