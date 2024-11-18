Іспанія

Але в першій команді вихованців практично немає.

Головний тренер Реал Мадрид Кастілья (друга команда Реала — прим.) Рауль Гонсалес висловився про академію "королівського" клубу. Цитує іспанську легенду AS.

"Молодіжна команда Реала готова, просто потрібні можливості проявити себе в першій команді за певних обставин.

В інших клубах вони з'являються через обставини, а Реал довів, що в нас найкраща академія у світі.

Якщо гравці не зможуть досягти своєї мети в першій команді, впевнений, що вони зроблять це на професійному рівні в різних куточках світу", — сказав Рауль.