Іспанія

Зараз гравець продовжує відновлюватися після травми.

Атакувальний півзахисник Іван Мартін оновив свою угоду з Жироною, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Раніше контракт із 25-річним іспанцем мав втратити чинність влітку 2026 року. Тепер його розраховано до кінця червня 2028-го.

У ході поточної кампанії Мартін взяв участь у 12 матчах Жирони в усіх турнірах, відзначившись одним голом. Три рази він виходив на поле з капітанською пов'язкою.

Зараз Іван травмований. Раніше повідомлялося, що він уже близький до повернення, тоді як його український одноклубник Віктор Циганков може зіграти в матчі проти Еспаньйола (23 листопада) в 14-му турі Ла Ліги.